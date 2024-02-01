Ігор Кондратюк розповів, що не має особливої інформації про Влада Яму: знає лиш те, що танцівник поїхав до Америки та залишився там. Продюсер не став критикувати артиста за його вибір.

До слова За*бав, – Козловський різко відповів на закиди Кондратюка, що він вже не служить в ЗСУ

Ігор Кондратюк про Влада Яму

На думку Ігоря Кондратюка, Влад Яма не міг просто залишити родину та повернутися в Україну. Однак у військових є право його засуджувати.

Говорячи про Влада Яму, треба розуміти, що він сімейна людина, в нього є дружина та дитина. Якщо думаєте, що він міг сказати: так, все, кидаю вас і їду в Україну, то помиляєтеся. Люди, які воюють, мабуть, мають право його назвати негідником,

– поділився продюсер.

Кондратюк додав, що не готовий відповідати за артиста. А людям, які зараз не на фронті, краще запитувати про позицію Влада Ями у нього самого.

"Я за нього відповідати не буду. Я сторонній спостерігач і можу лише поставити для себе "галочку" навпроти прізвища", – зауважив шоумен.

Чи зможуть Потап, Яма та Винник працювати в Україні

Ігор Кондратюк також назвав "великим питанням" тему про те, чи зможуть утікачі Потап, Винник та Яма відновити кар'єру в Україні.

"Найімовірніше, Виннику та Потапу це буде легше, бо можуть написати кілька шлягерів, які візьмуть у ротацію. І це буде повернення. Щодо Влади Ями – не знаю. Хоча, знаєте, президент Зеленський вручив Віталію Козловському, який виступав на дні перемоги в Москві в 2016 році, орден. Співаку, який вимовляв слова, що йому байдуже, чий Крим. Тому ніколи не кажи "ніколи"", – зауважив продюсер.

Цікаво, що Євген Кот зізнався, що чув про плани Влада Ями. Танцівник начебто планує повернутися в Україну після завершення війни і жити так само, як і раніше.