В то же время Коля вспомнил скандал Ямы с чемоданом, который тот нашел возле помойки. Тогда беглец пообещал передать его на ВСУ.
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Как относится Серга к Яме
По словам музыканта, ему вообще не интересна жизнь Влада. Более того, последнее, что он видел о хореографе – это скандальная фотография Ямы с чемоданом возле мусорника. На тот момент, беглец заверил, что передаст его на помощь украинским военным.
Я не знаю, что он делает. Я видел только какую-то фотографию, где он возле мусорника с чемоданом. Что-то такое было. Я ничего о нем не знаю,
– отметил Коля.
Серга добавил, что считает Влада не интересным для украинского информационного пространства. Более того, музыкант не понимает, кто может стать потенциальным сторонником беглеца.
Он не насколько интересный персонаж, чтобы через него обратиться к его аудитории, потому что ты не понимаешь, кто его аудитория. Типа, чтобы просто сказать: "Эй, козел?"
– признался военный.
Коля Серга о Владе Яме: смотрите видео онлайн
Что говорят другие звезды о Яме
- Ведущий Егор Гордеев полностью понимает реакцию аудиторию на совершенный поступок Ямы. К тому же он предположил, что Влад очень долго жил в своем "пузыре", из которого тот не имел желания выходить, однако теперь пришлось.
- Ведущий "Танцуют все" Раду Поклитару ранее был в теплых дружеских отношениях с Владом Ямой. Однако, теперь он не общается с беглецом и не интересуется его жизнью.
- Игорь Кондратюк не осуждает хореографа, поскольку у него есть семья. Однако, подчеркивает, что у военных есть полное право называть его негодяем.
- Спортсменка Лилия Подкопаева подчеркнула, что хореограф сделал свой выбор, поэтому каждый может иметь мнение насчет этого. Также она намекнула, что танцовщик проявил слабохарактерность.