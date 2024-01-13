12 січня у Києві відбулося прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. З артистом попрощалися його колеги – Павло Зібров, Олександр Злотник, Оксана Білозір та інші.
До слова Онук Віталія Білоножка зі щемом згадав останню розмову з дідусем: про що вони говорили
Оксана Білозір про Віталія Білоножка
Розірвала мелодія двох сердець. Провели в останню путь Віталія Білоножка. На прощанні звучала його музика, а в душі була пустота. Такий голос ще не скоро буде радувати своїм неповторним оксамитовим звучанням та радувати світлом своєї душі…
– поділилась Оксана Білозір.
Артистка висловилась про покійного колегу. Вона поділилася спогадами зі спільних виступів і описала Білоножка як дуже оптимістичну людину.
"Він настільки був оптимістично налаштований. Він завжди жартував, для кожного прізвиська придумував. Коли ми зустрічалися разом, а це було часто, ми росли разом на сцені. Як тільки з'являвся, то вирувало наше залаштунки різними такими жартівливими речами. Дивовижний співак", – поділилась Оксана Білозір.
Оксана Білозір на прощанні з Білоножком: відео
Як зірки згадують Віталія Білоножка
- Композитор Ігор Поклад пригадав, як написав пісню "Колискова" та запропонував її Віталію Білоножку. Той спершу відмовлявся, але після хитрощів колеги таки погодився записати. Тепер це легендарна композиція.
- Павло Зібров та Віталій Білоножко були знайомі ще з 80-х років, вони дружили сім'ями і часто гастролювали разом. Співак припускає, що повномасштабна війна дуже вдарила по музиканту. Останні роки життя він перебував у маєтку неподалік від Києва
- Олена Мозгова поділилася, що Віталій Білоножко був чи не єдиним виконавцем, який не відвернувся від її тата після неприємностей та гонінь. Він не підписав листа за те, щоб Миколу Мозгового позбавили всіх знань і нагород