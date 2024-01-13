12 січня у Києві відбулося прощання з народним артистом України Віталієм Білоножком. З артистом попрощалися його колеги – Павло Зібров, Олександр Злотник, Оксана Білозір та інші.

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Оксана Білозір про Віталія Білоножка

Розірвала мелодія двох сердець. Провели в останню путь Віталія Білоножка. На прощанні звучала його музика, а в душі була пустота. Такий голос ще не скоро буде радувати своїм неповторним оксамитовим звучанням та радувати світлом своєї душі…

– поділилась Оксана Білозір.

Артистка висловилась про покійного колегу. Вона поділилася спогадами зі спільних виступів і описала Білоножка як дуже оптимістичну людину.

"Він настільки був оптимістично налаштований. Він завжди жартував, для кожного прізвиська придумував. Коли ми зустрічалися разом, а це було часто, ми росли разом на сцені. Як тільки з'являвся, то вирувало наше залаштунки різними такими жартівливими речами. Дивовижний співак", – поділилась Оксана Білозір.

Оксана Білозір на прощанні з Білоножком: відео

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