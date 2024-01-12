Зазначимо, що поруч з чоловіком впродовж всієї процесії також була його дружина Світлана, яка ледь стримувала сльози. Коли вона підійшла, щоб попрощатися з коханим, то скорботно дивилася на бездиханне тіло Віталія, ніжно погладжуючи його голову.
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Остання розмова Віталія Білоножка з онуком
З'ясувалося, що дідусь з внуком-тескою востаннє розмовляли на Новий рік.
Він, як завжди, почав розповідати якісь історії з життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами "Віталій, не іскушай судьбу". І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося що дід тримав долю за руки,
– сказав онук співака.
Віталій Білоножко / Фото "Главком"
Віталій Білоножко відійшов у вічність
- Співак помер 9 січня у віці 70 років.
- Світлана Білоножко повідомила, що причиною смерті Віталія стала зупинка серця.
- Зазначимо, що народний артист довгий час вже не з'являвся на публіці. Близькі його друзі, Павло та Марина Зіброви, розповіли, що на відсутність Віталія вплинули наслідки пандемії, повномасштабна війна й деякі проблеми зі здоров'я.
"Думаю, що по ньому сильно вдарила ця війна. Як і всі в його віці, мав хронічні захворювання. На жаль, така коротка доля. Пішла легенда", – зазначила Марина Зіброва.
- Водночас подруга Білоножка Ольга Сумська сказала, що, на її думку, співак був у чудовій формі. Водночас вона припустила, що його могло підкосити те, що він міг відчувати розчарування через відсутність визнання та перспектив, які відповідають його здібностям.