Зазначимо, що поруч з чоловіком впродовж всієї процесії також була його дружина Світлана, яка ледь стримувала сльози. Коли вона підійшла, щоб попрощатися з коханим, то скорботно дивилася на бездиханне тіло Віталія, ніжно погладжуючи його голову.

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Остання розмова Віталія Білоножка з онуком

З'ясувалося, що дідусь з внуком-тескою востаннє розмовляли на Новий рік.

Він, як завжди, почав розповідати якісь історії з життя. Кожну майже розмову він закінчував зі словами "Віталій, не іскушай судьбу". І я завжди не дуже розумів, бо мені здавалося що дід тримав долю за руки,

– сказав онук співака.



Віталій Білоножко / Фото "Главком"

Віталій Білоножко відійшов у вічність

Співак помер 9 січня у віці 70 років.

Світлана Білоножко повідомила, що причиною смерті Віталія стала зупинка серця.

повідомила, що причиною смерті Віталія стала зупинка серця. Зазначимо, що народний артист довгий час вже не з'являвся на публіці. Близькі його друзі, Павло та Марина Зіброви, розповіли, що на відсутність Віталія вплинули наслідки пандемії, повномасштабна війна й деякі проблеми зі здоров'я.

"Думаю, що по ньому сильно вдарила ця війна. Як і всі в його віці, мав хронічні захворювання. На жаль, така коротка доля. Пішла легенда", – зазначила Марина Зіброва.