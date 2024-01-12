За словами дружини Віталія, причиною смерті співака стала зупинка серця. Провести в останню путь Білоножка приходять близькі, знайомі та колеги Віталія, передає 24 Канал.
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У Києві прощаються з Віталієм Білоножком
Віддати шану відомому співаку можна у Національній філармонії Києва, що Володимирському узвозі, 2. Попрощатися з артистом приходять небайдужі та шанувальники творчості Білоножко. Вони приносять квіти до його світлин. Процесія розпочалася об 11:30 та продовжиться до 14:00.
Похорон Білоножка / Фото "Главком"
Помітно, що біля труни співака поклали білі троянди. Також у приміщенні філармонії розставили світлини Білоножка, зокрема, де Віталій з дружиною.
Похорон Білоножка / Фото "Главком"
Дружина співака Світлана Білоножко та його близькі приймали співчуття від небайдужих.
Світлана приймає співчуття / Фото "Главком"
Відомо, що у філармонії вмикають композиції Віталія та показують відео з його концертів.
Похорон Білоножко / Фото OBOZ.UA
Попрощатися з артистом прийшов й патріарх Православної церкви України Філарет. Священнослужитель відспівав Білоножка та помолився.
Філарет відспівав артиста / Фото OBOZ.UA
Також провести в останню путь Віталія прийшли:
- актор Володимир Талашко;
- композитор Олександр Злотник;
- актор Метро Мага;
- кінопродюсер Микола Княжицький;
- юристка Марина Стефанчук;
- співачка Ауріка Ротару;
- екс-чиновники Михайло Кулиняк і Микола Поліщук;
- народна артистка України Надія Шестак;
- заслужений артист України Дмитро Лінартович.
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Похорон Білоножка / Фото "Главком"
Похорон Білоножка / Фото "Главком"
Про Віталія Білоножко
- Віталій був відомим естрадним виконавцем, лауреатом багатьох премій та народним артистом України. Працював солістом Київського театру естради на Подолі. Відомо, що співак брав участь у Днях культури України у 25 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Китаї, Великій Британії, Франції, Угорщині, Німеччині, Польщі.
- З 1995 року Білоножко давав виступи разом з дружиною Світланою. Через 4 роки подружжя заснувало Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець", який був одним з найвідоміших в країні. Співак був нагороджений Міжнародним орденом Миколи Чудотворця за популяризацію української пісні.