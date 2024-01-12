За словами дружини Віталія, причиною смерті співака стала зупинка серця. Провести в останню путь Білоножка приходять близькі, знайомі та колеги Віталія, передає 24 Канал.

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У Києві прощаються з Віталієм Білоножком

Віддати шану відомому співаку можна у Національній філармонії Києва, що Володимирському узвозі, 2. Попрощатися з артистом приходять небайдужі та шанувальники творчості Білоножко. Вони приносять квіти до його світлин. Процесія розпочалася об 11:30 та продовжиться до 14:00.



Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Помітно, що біля труни співака поклали білі троянди. Також у приміщенні філармонії розставили світлини Білоножка, зокрема, де Віталій з дружиною.



Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Дружина співака Світлана Білоножко та його близькі приймали співчуття від небайдужих.



Світлана приймає співчуття / Фото "Главком"

Відомо, що у філармонії вмикають композиції Віталія та показують відео з його концертів.



Похорон Білоножко / Фото OBOZ.UA

Попрощатися з артистом прийшов й патріарх Православної церкви України Філарет. Священнослужитель відспівав Білоножка та помолився.



Філарет відспівав артиста / Фото OBOZ.UA

Також провести в останню путь Віталія прийшли:

актор Володимир Талашко;

композитор Олександр Злотник;

актор Метро Мага;

кінопродюсер Микола Княжицький;

юристка Марина Стефанчук;

співачка Ауріка Ротару;

екс-чиновники Михайло Кулиняк і Микола Поліщук;

народна артистка України Надія Шестак;

заслужений артист України Дмитро Лінартович.

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Похорон Білоножка / Фото "Главком"



Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Про Віталія Білоножко