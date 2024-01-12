За словами дружини Віталія, причиною смерті співака стала зупинка серця. Провести в останню путь Білоножка приходять близькі, знайомі та колеги Віталія, передає 24 Канал.

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У Києві прощаються з Віталієм Білоножком

Віддати шану відомому співаку можна у Національній філармонії Києва, що Володимирському узвозі, 2. Попрощатися з артистом приходять небайдужі та шанувальники творчості Білоножко. Вони приносять квіти до його світлин. Процесія розпочалася об 11:30 та продовжиться до 14:00.

Похорон Білоножка
Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Помітно, що біля труни співака поклали білі троянди. Також у приміщенні філармонії розставили світлини Білоножка, зокрема, де Віталій з дружиною.

Похорон Білоножка
Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Дружина співака Світлана Білоножко та його близькі приймали співчуття від небайдужих.

Світлана приймає співчуття
Світлана приймає співчуття / Фото "Главком"

Відомо, що у філармонії вмикають композиції Віталія та показують відео з його концертів.

Похорон Білоножко
Похорон Білоножко / Фото OBOZ.UA

Попрощатися з артистом прийшов й патріарх Православної церкви України Філарет. Священнослужитель відспівав Білоножка та помолився.

Філарет відспівав артиста
Філарет відспівав артиста / Фото OBOZ.UA

Також провести в останню путь Віталія прийшли:

  • актор Володимир Талашко;
  • композитор Олександр Злотник;
  • актор Метро Мага;
  • кінопродюсер Микола Княжицький;
  • юристка Марина Стефанчук;
  • співачка Ауріка Ротару;
  • екс-чиновники Михайло Кулиняк і Микола Поліщук;
  • народна артистка України Надія Шестак;
  • заслужений артист України Дмитро Лінартович.

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Похорон Білоножка
Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Похорон Білоножка
Похорон Білоножка / Фото "Главком"

Про Віталія Білоножко

  • Віталій був відомим естрадним виконавцем, лауреатом багатьох премій та народним артистом України. Працював солістом Київського театру естради на Подолі. Відомо, що співак брав участь у Днях культури України у 25 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Китаї, Великій Британії, Франції, Угорщині, Німеччині, Польщі.
  • З 1995 року Білоножко давав виступи разом з дружиною Світланою. Через 4 роки подружжя заснувало Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець", який був одним з найвідоміших в країні. Співак був нагороджений Міжнародним орденом Миколи Чудотворця за популяризацію української пісні.