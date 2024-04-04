З'ясувалося, що обраницею виконавця стала його піарниця Юлія Бакуменко. Цікаво, що раніше в ЗМІ вже ходили такі чутки.

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Як Віталій Козловський зробив пропозицію

Артист зізнався, що раніше не хотів одружуватись, бо мав поганий приклад у сім'ї, проте після того, як його кохана завагітніла, він змінив свою думку і вирішив освідчитися просто вдома на кухні.

Я збагнув: "А як так, що в нас народиться син, ми стільки часу разом, яке буде прізвище в сина?". Юля мила посуд на кухні, я просто підійшов і сказав, що 29 грудня в мене буде 20-річчя творчої діяльності й ми одружимося. Вона миє посуд, каже: "Добре", я пішов далі, вона далі домивала посуд,

– пригадав з усмішкою співак.

Вже 29 грудня після нічого обстрілу столиці пара відправилася у РАЦС. Віталій та Юлія були дуже втомлені, тож навіть не зробили ніяких фото. Втім, згодом зустрілися з друзями, де пофотографувалися.



Віталій Козловський з дружиною та друзями після РАЦСу / Скриншот з відео

Цікаво, що обручки подружжя придбало вже після того, як розписалося.



Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з відео

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