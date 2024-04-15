Щоправда, кадри з дружиною виявилися архівними, бо у ролику вона позує ще вагітною. Водночас фото з Оскаром, ймовірно, є свіжим.

Не пропустіть Поки Гринкевич в СІЗО: у мережі пліткують про новий роман Соні Морозюк

Які фото показав Козловський

Співак поділився новою світлиною з сином. На знімку зображений зворушливий момент, коли новонароджений Оскар тримає палець батька.



Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, артист виставив відео вагітної дружини, де Юлія позувала в ніжно-рожевій сукні.

Моя ніжність,

– зазначив під роликом Віталій.

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського