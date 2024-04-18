Пока Виталий находится на службе, с сыном все время проводит жена Юлия, поэтому при любой возможности Козловский старается уделить внимание семье, не пропускать драгоценные мгновения.

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Исполнитель опубликовал новое фото в военной форме, а также поделился чрезвычайно чувственным кадром, где показал ножки маленького Оскара. Козловскому удалось побывать дома, увидеться с первенцем, который изрядно порадовал и довел до слез радости. Оскар улыбнулся папе и сказал свое первое слово – "Агуууу".

Дома... Такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особенному воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сыночек. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово – "Агуууу". Пишу и реву. Что со мной? Стал слишком сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных,

– поделился Козловский в заметке.



Виталий Козловский / Фото из инстаграма артиста



Сын Виталия Козловского / Фото из инстаграма артиста

Трогательный комментарий под публикацией оставила любимая Козловского: "Папочка, очень-очень ждем дома".

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