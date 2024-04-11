Український співак Віталій Козловський більше не тримає особисте життя за завісою. Тому на своїй сторінці він опублікував знімки з чуттєвої фотосесії з дружиною Юлією.

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Віталій Козловський поділився новими фото

Виконавець поділився з прихильниками архівними кадрами з часів, коли його кохана Юлія Бакуменко була ще вагітною. Співак позував перед камерою у чорному костюмі та білій сорочці, тоді як його постала у кількох образах.

Зіркова дружина приміряла вечірні сукні – чорну з відкритими плечима та червону з вирізом і трояндою на зав'язках.

Моя. Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?

– зворушливо звернувся до коханої Віталій Козловський.

Віталій Козловський з дружиною / Фото з інстаграму співака

Мережу захопила фотосесія артиста з коханою. Вони засипають компліментами новоспечену сім'ю в коментарях.

"Наш найдорожчий чоловік і тато", – звернулась до чоловіка Бакуменко.

"Тепер це мої улюблені з улюблених фото", – написала Аліна Шаманська;

"Ви нереальні";

"Віталій, ви гарна і чудова пара! Хай щастить вашій родині. Дружина просто красуня. Здоровʼя їй і вашому чудовому хлопчику";

"Які ж щасливі".

Віталій Козловський тепер – батько

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко вже кілька років перебувають у стосунках. Вони вирішили одружитися, коли дівчина була при надії – 29 грудня.

Артист вперше став батьком 25 лютого. У Віталія та Юлії народився син, якого вирішили назвати Оскар. На думку співака, це дуже мелодійне слово. До того ж нещодавно воно було на вустах усіх українців.