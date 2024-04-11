Український співак Віталій Козловський більше не тримає особисте життя за завісою. Тому на своїй сторінці він опублікував знімки з чуттєвої фотосесії з дружиною Юлією.
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Віталій Козловський поділився новими фото
Виконавець поділився з прихильниками архівними кадрами з часів, коли його кохана Юлія Бакуменко була ще вагітною. Співак позував перед камерою у чорному костюмі та білій сорочці, тоді як його постала у кількох образах.
Зіркова дружина приміряла вечірні сукні – чорну з відкритими плечима та червону з вирізом і трояндою на зав'язках.
Моя. Чи це вже можна в такому положенні говорити мої?
– зворушливо звернувся до коханої Віталій Козловський.
Віталій Козловський з дружиною / Фото з інстаграму співака
Мережу захопила фотосесія артиста з коханою. Вони засипають компліментами новоспечену сім'ю в коментарях.
- "Наш найдорожчий чоловік і тато", – звернулась до чоловіка Бакуменко.
- "Тепер це мої улюблені з улюблених фото", – написала Аліна Шаманська;
- "Ви нереальні";
- "Віталій, ви гарна і чудова пара! Хай щастить вашій родині. Дружина просто красуня. Здоровʼя їй і вашому чудовому хлопчику";
- "Які ж щасливі".
Віталій Козловський тепер – батько
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко вже кілька років перебувають у стосунках. Вони вирішили одружитися, коли дівчина була при надії – 29 грудня.
Артист вперше став батьком 25 лютого. У Віталія та Юлії народився син, якого вирішили назвати Оскар. На думку співака, це дуже мелодійне слово. До того ж нещодавно воно було на вустах усіх українців.