Водночас нещодавно Віталій замилував кадрами свого тримісячного сина Оскара. Ймовірно, Тетяна зустрілася з сином, щоб побачити онука.

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У соцмережах Козловський світлину найріднішої людини. Жінка вбрана у смугасту фіолетову футболку та чорні штани.

Свій образ Тетяна доповнила сумкою. На фото мама артиста сидить на лавочці у парку.

"Мама", – написав Віталій і додав смайлик-серце.
Мама Віталія Козловського
Мама Віталія Козловського / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тетяна живе в Італії ще з моменту 14-річчя Козловського. Ба більше, під час повномасштабного вторгнення жінка вирішила залишитися в тій країні й надалі.

Однак, тепер мама співака приїхала до України, щоб побачитися з рідними.

Віталій Козловський: останні новини

  • 25 травня його сину Оскару виповнилося три місяці. З цієї нагоди співак опублікував милі світлини з дитиною та дружиною.
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  • Нещодавно зірковий батько розповів, що першим словом малюка було "Агу".