Водночас нещодавно Віталій замилував кадрами свого тримісячного сина Оскара. Ймовірно, Тетяна зустрілася з сином, щоб побачити онука.
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У соцмережах Козловський світлину найріднішої людини. Жінка вбрана у смугасту фіолетову футболку та чорні штани.
Свій образ Тетяна доповнила сумкою. На фото мама артиста сидить на лавочці у парку.
"Мама", – написав Віталій і додав смайлик-серце.
Мама Віталія Козловського / Скриншот з інстаграм-сторіс
Тетяна живе в Італії ще з моменту 14-річчя Козловського. Ба більше, під час повномасштабного вторгнення жінка вирішила залишитися в тій країні й надалі.
Однак, тепер мама співака приїхала до України, щоб побачитися з рідними.
Віталій Козловський: останні новини
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