В то же время недавно Виталий замиловал кадрами своего трехмесячного сына Оскара. Вероятно, Татьяна встретилась с сыном, чтобы увидеть внука.

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В соцсетях Козловский фотографию родного человека. Женщина одета в полосатую фиолетовую футболку и черные штаны.

Свой образ Татьяна дополнила сумкой. На фото мама артиста сидит на лавочке в парке.

"Мама", – написал Виталий и добавил смайлик-сердце.



Мама Виталия Козловского / Скриншот из инстаграм-сторис

Татьяна живет в Италии еще с момента 14-летия Козловского. Более того, во время полномасштабного вторжения женщина решила остаться в той стране и в дальнейшем.

Однако, теперь мама певца приехала в Украину, чтобы увидеться с родными.

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