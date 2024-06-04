В то же время недавно Виталий замиловал кадрами своего трехмесячного сына Оскара. Вероятно, Татьяна встретилась с сыном, чтобы увидеть внука.

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В соцсетях Козловский фотографию родного человека. Женщина одета в полосатую фиолетовую футболку и черные штаны.

Свой образ Татьяна дополнила сумкой. На фото мама артиста сидит на лавочке в парке.

"Мама", – написал Виталий и добавил смайлик-сердце.
Мама Виталия Козловского
Мама Виталия Козловского / Скриншот из инстаграм-сторис

Татьяна живет в Италии еще с момента 14-летия Козловского. Более того, во время полномасштабного вторжения женщина решила остаться в той стране и в дальнейшем.

Однако, теперь мама певца приехала в Украину, чтобы увидеться с родными.

Виталий Козловский: последние новости

  • 25 мая его сыну Оскару исполнилось три месяца. По этому случаю певец опубликовал милые фотографии с ребенком и женой.
  • Еще раньше Виталий окрестил своего сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Кадры из храма распространил церковнослужитель Александр Баричка.
  • Недавно звездный отец рассказал, что первым словом малыша было "Агу".