Віталій Козловський охрестив сина Оскара: зворушливі кадри з церкви
23 травня 2024, 18:02Читать новость на русском
Джерело:kp.ua
Віталій Козловський та його дружина Юлія Бакуменко похрестили первістка. Відтак, у мережі вже з'явилися перші кадри з храму.
Світлину, що цікаво, поширили не зіркові батьки, а церковнослужитель Олександр Баричка. Саме він хрестив Оскара.
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Що відомо про хрещення сина Віталія Козловського
Таїнство хрещення відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі у столиці.
Новий воїн церкви Хрестової. Дочекався отримати Оскара,
– зазначив священник, який хрестив малюка.
Він також показав фото, на якому був зображений з Віталієм, Юлією та їхнім малюком. Зіркові батьки позували в білому вбранні, як і їхній син.
Віталій Козловський охрестив сина / Фото з сайту kp.ua
Що відомо про сина Віталія Козловського
- Первісток артиста з'явився на світ 25 лютого.
- Співак зізнався, що вони з дружиною досить давно намагалися завести дитину, ще до початку повномасштабної війни.
- Водночас радісну звістку про вагітність коханої Віталій отримав, перебуваючи на військових навчаннях.
- Під час пологів Козловський був поруч з дружиною.
- Він розповів, що вибрав ім'я Оскар для своєї дитини, надихнувшись прикладом українки, з якою він познайомився в Італії.
- Нещодавно зірковий батько розповів, що першим словом малюка було "Агу" та показав його нові фото.