Блогерка навіть показала кадри з операційної. З'ясувалося, що співак провів 2 дні в реанімації.

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Що Катерина Репяхова розповіла про операцію Віктора Павліка

Артист 10 днів лежав у лікарні, де йому робили хірургічне втручання протягом 4 годин. Стан співака був критичним – у нього навіть на пів години зупинилося серце. Весь цей час він перебував під апаратом штучного кровообігу.

Після операції Віктор Павлік дві доби провів у реанімації, а ще півдня був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лише зараз, за словами Репяхової, виконавець оговтався і почав проходити реабілітацію після складного хірургічного втручання.

Для мене це була вічність. Це були надскладні дні, які ми пережили разом,

– підкреслила Катерина.

Що відомо про стан здоров'я Віктора Павліка