Під фото артист привітав кохану з Днем матері, який відзначали 12 травня. Юлія тоді святкувала свій перший День матері з новонародженим синочком.

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Яке фото виставив Віталій Козловський

Світлину виконавець зробив вдома на кухні. На знімку видно, як дружина Віталія годує грудьми їхнього двомісячного сина Оскара. Юлія тримає первістка на руках і ніжно на нього дивиться.

Що відомо про стосунки Віталія Козловського та Юлії Бакуменко