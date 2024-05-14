Під фото артист привітав кохану з Днем матері, який відзначали 12 травня. Юлія тоді святкувала свій перший День матері з новонародженим синочком.
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Яке фото виставив Віталій Козловський
Світлину виконавець зробив вдома на кухні. На знімку видно, як дружина Віталія годує грудьми їхнього двомісячного сина Оскара. Юлія тримає первістка на руках і ніжно на нього дивиться.
Що відомо про стосунки Віталія Козловського та Юлії Бакуменко
- Припущення про можливі романтичні стосунки між співаком та його концертною директоркою з'явилися ще у 2020 році. Тоді вони часто ділилися спільними фотографіями та проводили чимало часу разом.
- Вже у березні цього року Віталій здивував шанувальників, оголосивши про своє одруження, проте приховував, хто став його дружиною.
- Лише згодом з'ясувалося, що це була Юлія Бакуменко.
- Утім, на цьому радісні новини не завершилися. 25 лютого у Віталія та його обраниці з'явився первісток Оскар, під час пологів Козловський був поруч з дружиною.