Фотографию, что интересно, распространили не звездные родители, а церковнослужитель Александр Барычка. Именно он крестил Оскара.
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Что известно о крещении сына Виталия Козловского
Таинство крещения состоялось в Михайловском златоверхом монастыре в столице.
Новый воин церкви Крестовой. Дождался получения Оскара,
– отметил священник, который крестил малыша.
Он также показал фото, на котором был изображен с Виталием, Юлией и их малышом. Звездные родители позировали в белых нарядах, как и их сын.
Виталий Козловский окрестил сына / Фото с сайта kp.ua
Что известно о сыне Виталия Козловского
- Первенец артиста появился на свет 25 февраля.
- Певец признался, что они с женой достаточно давно пытались завести ребенка, еще до начала полномасштабной войны.
- В то же время радостную весть о беременности любимой Виталий получил, находясь на военных учениях.
- Во время родов Козловский был рядом с женой.
- Он рассказал, что выбрал имя Оскар для своего ребенка, вдохновившись примером украинки, с которой он познакомился в Италии.
- Недавно звездный отец рассказал, что первым словом малыша было "Агу" и показал его новые фото.