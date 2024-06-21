Було важко, – Фіма Константиновський розповів про стан пораненого Віктора Розового

Комік Фіма Константиновський відверто зізнався, в якому стані перебуває його колега та поранений військовий Віктор Розовий. Гуморист також відповів, як часто бачиться з другом.

Місяць тому захисник України вперше вийшов на зв'язок після тяжкого поранення голови на фронті. Віктор запевнив, що на нього чекає багато реабілітаційної роботи.

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Водночас Фіма поділився, що періодично відвідує Розового. Військовий наразі проходить курс реабілітації. Однак, комік не може вдаватися в подробиці через власні причини.

Також Константиновський зауважив, що Віктор спеціально не просить все документувати на камеру, оскільки не вважає це за потрібне.

Є багато людей, які йому в цьому допомагають. Бачився нещодавно, була його дружина, був їхній пес Руслан. Вітя воїн і молодець. Він дуже вимогливий до себе. Ну було важко,

– підкреслив гуморист.

Фіма Константиновський про стан Віктора Розового: дивіться відео онлайн

Що відомо про стан Віктора Розового