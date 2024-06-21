Зірки останнім часом активно долучаються до військової служби. Так, нещодавно музикант і письменник Сергій Жадан вступив до Нацгвардії.

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Мартин опублікував пост, де зазначив, що пройшов усі необхідні процедури для вступу на службу, зокрема ВЛК. Водночас він повідомив, що вже на наступному тижні поїде в навчальний центр. Письменник показав свої світлини, які зробив для документів. На кадрах він усміхнений постав у військовій формі.

Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в навчальний центр,

– розповів Якуб.

Навесні 2023 року він презентував виставку "Живі "розстріляні"" у Житомирі. До роботи увійшло 15 зображень письменників "Розстріляного Відродження". Цікаво, що фото були згенеровані штучним інтелектом.

Також чоловік створив календар "Титани двадцятих" на 2024 рік із фотографіями авторів того періоду. Усі кошти від продажу йдуть на допомогу ЗСУ.

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