Месяц назад защитник Украины впервые вышел на связь после тяжелого ранения головы на фронте. Виктор заверил, что его ждет много реабилитационной работы.
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В то же время Фима поделился, что периодически посещает Розового. Военный сейчас проходит курс реабилитации. Однако, комик не может вдаваться в подробности по собственным причинам.
Также Константиновский отметил, что Виктор специально не просит все документировать на камеру, поскольку не считает это нужным.
Есть много людей, которые ему в этом помогают. Виделся недавно, была его жена, был их пес Руслан. Витя воин и молодец. Он очень требователен к себе. Ну было тяжело,
– подчеркнул юморист.
Фима Константиновский о состоянии Виктора Розового: смотрите видео онлайн
Что известно о состоянии Виктора Розового
- Военный получил осколочное ранение на фронте во время выездного задания. Это произошло через несколько недель после громкой свадьбы с Ольгой Мерзликиной.
- Виктор перенес очень сложную операцию. Им ежедневно занимались нейрохирурги и работники больницы. В течение 2 недель боец находился в тяжелом состоянии, но впоследствии пришел в себя.
- Однако, поклонники узнали о ранении Розового не сразу. Семья Виктора сообщить об этом, когда уже состояние здоровья бойца стабилизировалось. Жена военного попросила о спокойствии для семьи.
- Впоследствии женщина рассказала, что сейчас Виктор восстанавливается в Украине.