Саме вони з треком Teresa & Maria вже 7 травня виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться у шведському місті Мальме, інформує 24 Канал.

До теми Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Через масштабний збій в застосунку Дія голосування продовжили до вечора 4 лютого, тож глядачі мали майже добу, щоб підтримати фаворита. Нацвідбір вдруге виходив у прямий ефір, щоб оголосити результати.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

  • YAKTAK – 6
  • INGRET – 8
  • NAZVA – 2
  • ANKA – 5
  • Drevo – 4
  • Alyona Alyona & Jerry Heil – 10
  • MELOVIN – 9
  • SKYLERR – 3
  • Ziferblat – 11
  • YAGODY – 7
  • NAHABA – 1
  • YAKTAK – 10
  • INGRET – 2
  • NAZVA – 1
  • ANKA – 4
  • Drevo – 3
  • Alyona Alyona & Jerry Heil – 11
  • MELOVIN – 9
  • SKYLERR – 6
  • Ziferblat – 8
  • YAGODY – 7
  • NAHABA – 5
  • YAKTAK – 16
  • INGRET – 10
  • NAZVA – 3
  • ANKA – 9
  • Drevo – 7
  • Alyona Alyona & Jerry Heil – 21
  • MELOVIN – 18
  • SKYLERR – 9
  • Ziferblat – 19
  • YAGODY – 14
  • NAHABA – 6

Нацвідбір на Євробачення
Результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Професійне журі віддало найбільшу кількість балів гурту Ziferblat, а Alyona Alyona & Jerry Heil згідно з оцінками суддів посідали друге місце. Однак завдяки глядачам дівчатам вдалося вирватися у лідери. Тож, як і прогнозували букмекери, саме цей дует з піснею Teresa & Maria представлятиме Україну на Євробаченні-2024, яке відбудеться у Швеції.

Що цікаво, перед оголошенням результатів ведучий Тімур Мірошниченко зазначив, що 11 балів від глядачів – це понад 720 тисяч відданих голосів. А загалом участь у цьогорічному голосуванні взяли 1 167 176 українців. Саме через таке навантаження система дала збій. Для порівняння, минулого року представника України на Євробаченні обирали через Дію і тоді до голосування долучилося 166 тисяч українців.

Alyona Alyona & Jerry Heil у фіналі Нацвідбору-2024 – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн