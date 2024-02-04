Саме вони з треком Teresa & Maria вже 7 травня виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться у шведському місті Мальме, інформує 24 Канал.
До теми Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024
Через масштабний збій в застосунку Дія голосування продовжили до вечора 4 лютого, тож глядачі мали майже добу, щоб підтримати фаворита. Нацвідбір вдруге виходив у прямий ефір, щоб оголосити результати.
Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024
Як проголосували журі
- YAKTAK – 6
- INGRET – 8
- NAZVA – 2
- ANKA – 5
- Drevo – 4
- Alyona Alyona & Jerry Heil – 10
- MELOVIN – 9
- SKYLERR – 3
- Ziferblat – 11
- YAGODY – 7
- NAHABA – 1
Як проголосували глядачі
- YAKTAK – 10
- INGRET – 2
- NAZVA – 1
- ANKA – 4
- Drevo – 3
- Alyona Alyona & Jerry Heil – 11
- MELOVIN – 9
- SKYLERR – 6
- Ziferblat – 8
- YAGODY – 7
- NAHABA – 5
Загальна кількість балів
- YAKTAK – 16
- INGRET – 10
- NAZVA – 3
- ANKA – 9
- Drevo – 7
- Alyona Alyona & Jerry Heil – 21
- MELOVIN – 18
- SKYLERR – 9
- Ziferblat – 19
- YAGODY – 14
- NAHABA – 6
Результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 / Скриншот з відео
Професійне журі віддало найбільшу кількість балів гурту Ziferblat, а Alyona Alyona & Jerry Heil згідно з оцінками суддів посідали друге місце. Однак завдяки глядачам дівчатам вдалося вирватися у лідери. Тож, як і прогнозували букмекери, саме цей дует з піснею Teresa & Maria представлятиме Україну на Євробаченні-2024, яке відбудеться у Швеції.
Що цікаво, перед оголошенням результатів ведучий Тімур Мірошниченко зазначив, що 11 балів від глядачів – це понад 720 тисяч відданих голосів. А загалом участь у цьогорічному голосуванні взяли 1 167 176 українців. Саме через таке навантаження система дала збій. Для порівняння, минулого року представника України на Євробаченні обирали через Дію і тоді до голосування долучилося 166 тисяч українців.
Alyona Alyona & Jerry Heil у фіналі Нацвідбору-2024 – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн