Саме вони з треком Teresa & Maria вже 7 травня виступлять у першому півфіналі Євробачення-2024, який відбудеться у шведському місті Мальме, інформує 24 Канал.

До теми Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Через масштабний збій в застосунку Дія голосування продовжили до вечора 4 лютого, тож глядачі мали майже добу, щоб підтримати фаворита. Нацвідбір вдруге виходив у прямий ефір, щоб оголосити результати.

Результати голосування у фіналі Нацвідбору-2024

Як проголосували журі

YAKTAK – 6

– 6 INGRET – 8

– 8 NAZVA – 2

– 2 ANKA – 5

– 5 Drevo – 4

– 4 Alyona Alyona & Jerry Heil – 10

– 10 MELOVIN – 9

– 9 SKYLERR – 3

– 3 Ziferblat – 11

– 11 YAGODY – 7

– 7 NAHABA – 1

Як проголосували глядачі

YAKTAK – 10

– 10 INGRET – 2

– 2 NAZVA – 1

– 1 ANKA – 4

– 4 Drevo – 3

– 3 Alyona Alyona & Jerry Heil – 11

– 11 MELOVIN – 9

– 9 SKYLERR – 6

– 6 Ziferblat – 8

– 8 YAGODY – 7

– 7 NAHABA – 5

Загальна кількість балів

YAKTAK – 16

– 16 INGRET – 10

– 10 NAZVA – 3

– 3 ANKA – 9

– 9 Drevo – 7

– 7 Alyona Alyona & Jerry Heil – 21

– 21 MELOVIN – 18

– 18 SKYLERR – 9

– 9 Ziferblat – 19

– 19 YAGODY – 14

– 14 NAHABA – 6



Результати фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Професійне журі віддало найбільшу кількість балів гурту Ziferblat, а Alyona Alyona & Jerry Heil згідно з оцінками суддів посідали друге місце. Однак завдяки глядачам дівчатам вдалося вирватися у лідери. Тож, як і прогнозували букмекери, саме цей дует з піснею Teresa & Maria представлятиме Україну на Євробаченні-2024, яке відбудеться у Швеції.

Що цікаво, перед оголошенням результатів ведучий Тімур Мірошниченко зазначив, що 11 балів від глядачів – це понад 720 тисяч відданих голосів. А загалом участь у цьогорічному голосуванні взяли 1 167 176 українців. Саме через таке навантаження система дала збій. Для порівняння, минулого року представника України на Євробаченні обирали через Дію і тоді до голосування долучилося 166 тисяч українців.

Alyona Alyona & Jerry Heil у фіналі Нацвідбору-2024 – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн