Cпівачки виступлять у фіналі Нацвідбору з композицією Teresa & Maria. У пісні поєднуються сучасні та народні мотиви. До неї по-різному ставляться у суспільстві, оскільки там згадується Матір Тереза, яку вважають неоднозначною постаттю у світі.
Цікаво Її голос зачаровує: що відомо про самобутню співачку INGRET, яка бере участь в Нацвідборі-2024
Хто може представляти Україну на Євробаченні-2024
Букмекери вважають, що від України на пісенний конкурс може поїхати alyona alyona & Jerry Heil. Така ймовірність – 54%. Другу сходинку у списку поки що займає виконавець MELOVIN з хітом Dreamer. Ймовірність, що він переможе на Нацвідборі – 17%. На третьому місці зараз перебуває нова співачка Anka з піснею Palala, яку обрали своїм голосуванням глядачі. Вона має шанси поїхати на Євробачення – 8%.
Театрально-музичний гурт YAGODY з треком Tsunamia може перемогти на Національному відборі з ймовірністю 6%. Молодий артист Yaktak з композицією Lalala має шанс поїхати на пісенний конкурс – 5%. Шосту сходинку в списку займає дует Nahaba з піснею Glasss: ймовірність, що вони виграють на Нацвідборі – 3%.
Букмекери вважають, що колектив Nazva може представити Україну на Євробаченні-2024 з ймовірністю у 2%. Вони виступатимуть на Нацвідборіз треком Slavic English. Шанси таких співаків, як Ziferblat, SKYLERR, INGRET, Drevo, оцінюють найнижче – у 1%.
Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот із сайту
Чи відомі вже представники від інших країн
- Зокрема, Францію на міжнародному пісенному конкурсі представлятиме Сліман Небчі, відомий під псевдонімом Slimane. Він співатиме французькою мовою про любов. Композиція Mon Amour присвячується всім, хто відчув глибоке почуття кохання.
- А від Великої Британії на Євробачення-2024 поїде колишній вокаліст гурту Years and Years Оллі Александр. Він є одним з найвідоміших попартистів у цій країні. Оллі виступав зі світовими знаменитостями. Зокрема, з Елтоном Джоном та Pet Shop Boys.
- Наразі невідомо, хто виступатиме на конкурсі від України. Адже Національний відбір на Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого. За право представляти країну змагаються як відомі співаки, такі нові імена.
- Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Воно вже двічі приймало конкурс. Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу привезла Loreen, тепер це буде втретє. Грандіозний фінал відбудеться 11 травня.