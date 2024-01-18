Cпівачки виступлять у фіналі Нацвідбору з композицією Teresa & Maria. У пісні поєднуються сучасні та народні мотиви. До неї по-різному ставляться у суспільстві, оскільки там згадується Матір Тереза, яку вважають неоднозначною постаттю у світі.

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Хто може представляти Україну на Євробаченні-2024

Букмекери вважають, що від України на пісенний конкурс може поїхати alyona alyona & Jerry Heil. Така ймовірність – 54%. Другу сходинку у списку поки що займає виконавець MELOVIN з хітом Dreamer. Ймовірність, що він переможе на Нацвідборі – 17%. На третьому місці зараз перебуває нова співачка Anka з піснею Palala, яку обрали своїм голосуванням глядачі. Вона має шанси поїхати на Євробачення – 8%.

Театрально-музичний гурт YAGODY з треком Tsunamia може перемогти на Національному відборі з ймовірністю 6%. Молодий артист Yaktak з композицією Lalala має шанс поїхати на пісенний конкурс – 5%. Шосту сходинку в списку займає дует Nahaba з піснею Glasss: ймовірність, що вони виграють на Нацвідборі – 3%.

Букмекери вважають, що колектив Nazva може представити Україну на Євробаченні-2024 з ймовірністю у 2%. Вони виступатимуть на Нацвідборіз треком Slavic English. Шанси таких співаків, як Ziferblat, SKYLERR, INGRET, Drevo, оцінюють найнижче – у 1%.



Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Скриншот із сайту

Чи відомі вже представники від інших країн