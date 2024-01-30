Сьогодні, 30 січня, відбулась перша урочиста церемонія в межах Євробачення-2024. На події мер Ліверпуля символічно передав ключі місту-господарю музичного конкурсу – пані меру Мальме.
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У яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці
Після церемонії відбулося жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця. Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу.
Разом з Україною у першій частині першого півфіналу виступатимуть:
- Кіпр,
- Польща,
- Сербія,
- Литва,
- Хорватія,
- Ірландія.
Другій половині першого півфіналу:
- Словенія,
- Ісландія,
- Фінляндія,
- Португалія,
- Люксембург,
- Австралія,
- Азербайджан,
- Молдова.
Хто виступить у першому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу
У другому півфіналі за право пройти у другий етап змагатимуться:
- Австрія,
- Мальта,
- Швейцарія,
- Греція,
- Чехія,
- Албанія,
- Данія,
- Вірменія – у першій половині.
У другій половині:
- Ізраїль,
- Естонія,
- Грузія,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Латвія,
- Сан-Марино,
- Бельгія.
Хто виступить у другому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу
Порядок виступу учасників повідомлять згодом.
Що відомо про Євробачення-2024
Після "української вечірки в Британії" музичний конкурс пройде у країні-переможниці Швеції – у місті Мальме. Цікаво, що вже утретє прийматиме музичний конкурс. Євробачення проходитиме під тогорічним гаслом: United by Music (Об'єднані музикою).
Перший півфінал Євробачення відбудеться у вівторок, 7 травня. Другий пройде у четвер 9 травня. Грандіозний фінал відбудеться у суботу, 11 травня.
Вже цього тижня українці оберуть свого представника на Євробачення. 3 лютого пройде фінал Національного відбору.