Сьогодні, 30 січня, відбулась перша урочиста церемонія в межах Євробачення-2024. На події мер Ліверпуля символічно передав ключі місту-господарю музичного конкурсу – пані меру Мальме.

Цікаво Усі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024: добірка композицій, що здивують

У яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці

Після церемонії відбулося жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця. Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу.

Разом з Україною у першій частині першого півфіналу виступатимуть:

Кіпр,

Польща,

Сербія,

Литва,

Хорватія,

Ірландія.

Другій половині першого півфіналу:

Словенія,

Ісландія,

Фінляндія,

Португалія,

Люксембург,

Австралія,

Азербайджан,

Молдова.



Хто виступить у першому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу

У другому півфіналі за право пройти у другий етап змагатимуться:

Австрія,

Мальта,

Швейцарія,

Греція,

Чехія,

Албанія,

Данія,

Вірменія – у першій половині.

У другій половині:

Ізраїль,

Естонія,

Грузія,

Нідерланди,

Норвегія,

Латвія,

Сан-Марино,

Бельгія.



Хто виступить у другому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу

Порядок виступу учасників повідомлять згодом.

Що відомо про Євробачення-2024

Після "української вечірки в Британії" музичний конкурс пройде у країні-переможниці Швеції – у місті Мальме. Цікаво, що вже утретє прийматиме музичний конкурс. Євробачення проходитиме під тогорічним гаслом: United by Music (Об'єднані музикою).

Перший півфінал Євробачення відбудеться у вівторок, 7 травня. Другий пройде у четвер 9 травня. Грандіозний фінал відбудеться у суботу, 11 травня.

Вже цього тижня українці оберуть свого представника на Євробачення. 3 лютого пройде фінал Національного відбору.