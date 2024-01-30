Сьогодні, 30 січня, відбулась перша урочиста церемонія в межах Євробачення-2024. На події мер Ліверпуля символічно передав ключі місту-господарю музичного конкурсу – пані меру Мальме.

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У яких півфіналах виступатимуть країни-учасниці

Після церемонії відбулося жеребкування, що визначило, у якому півфіналі виступатиме кожна країна-учасниця. Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу.

Разом з Україною у першій частині першого півфіналу виступатимуть:

  • Кіпр,
  • Польща,
  • Сербія,
  • Литва,
  • Хорватія,
  • Ірландія.

Другій половині першого півфіналу:

  • Словенія,
  • Ісландія,
  • Фінляндія,
  • Португалія,
  • Люксембург,
  • Австралія,
  • Азербайджан,
  • Молдова.


Хто виступить у першому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу

У другому півфіналі за право пройти у другий етап змагатимуться:

  • Австрія,
  • Мальта,
  • Швейцарія,
  • Греція,
  • Чехія,
  • Албанія,
  • Данія,
  • Вірменія – у першій половині.

У другій половині:

  • Ізраїль,
  • Естонія,
  • Грузія,
  • Нідерланди,
  • Норвегія,
  • Латвія,
  • Сан-Марино,
  • Бельгія.


Хто виступить у другому півфіналі / Фото з інстаграму конкурсу

Порядок виступу учасників повідомлять згодом.

Що відомо про Євробачення-2024

Після "української вечірки в Британії" музичний конкурс пройде у країні-переможниці Швеції – у місті Мальме. Цікаво, що вже утретє прийматиме музичний конкурс. Євробачення проходитиме під тогорічним гаслом: United by Music (Об'єднані музикою).

Перший півфінал Євробачення відбудеться у вівторок, 7 травня. Другий пройде у четвер 9 травня. Грандіозний фінал відбудеться у суботу, 11 травня.

Вже цього тижня українці оберуть свого представника на Євробачення. 3 лютого пройде фінал Національного відбору.