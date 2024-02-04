Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік прокоментував проблеми з застосунком Дія під час голосування за представника України на Євробаченні. Він створив відповідний допис у своїх соцмережах.

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Що сталося з Дією

Як пояснив Банік, під час голосування у Нацвідборі Євробачення сталося рекордне навантаження за весь час роботи застосунку. За його словами, навантаження виявилося більшим, ніж під час голосування у Нацвідборі торік та подачі заявок на ковідну тисячу чи генерації ковідних сертифікатів з Дія.Підписом.

Дія не зберігає персональні дані, тож при вході в опитування відправляє запит у реєстр і перевіряє громадянство та вік. Реєстр не зміг опрацювати великий потік, тому виникла штучна черга з відповідями, що й призводить до збою відображення користувачам опитування,

– пояснив він.

Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри зауважив, що проводилися навантажувальні тестування та масштабування у 5 разів від максимуму. Однак цьогоріч Нацвідбір на Євробачення дав у 30 разів більше навантаження.

Дія – це величезна складна система з великою кількістю як взаємопов’язаних, так і окремих сервісів, а також з десятками інтеграцій з державними реєстрами й системами замість зберігання даних на нашому боці й швидким доступом до них. Усі інші послуги працювали й працюють,

– зауважив Банік.

Він додав, що у Мінцифри проаналізували всі події, зробили висновки на майбутнє, все змінили, перебудували та адаптувалися. У неділю, 4 лютого, спеціалісти проводитимуть моніторинг до завершення голосування Нацвідбору Євробачення.

Зверніть увагу! Дія вже працює. Голосування за представника України на Євробаченні ще триває. Воно закінчиться 4 лютого о 19:05.

Що цьому передувало