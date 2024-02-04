Як результат, вчора застосунок "Дія" ліг. На щастя, його вдалося полагодити й незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну в Мальме.

Не пропустіть Нацвідбір на Євробачення-2024 знову в ефірі: онлайн-трансляція оголошення результатів

Рекордна кількість українців проголосувала в Дії за учасників Нацвідбору

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік зазначив, що цьогоріч 1 167 176 українців проголосували за свого фаворита серед фіналістів Нацвідбору. Водночас минулого року голосів було на мільйон менше – 166 тисяч.

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