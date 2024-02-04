Від глядачів вони отримали 11 балів. Водночас судді віддали артисткам 10. Тож, загалом їхній результат-21 бал.

До теми Alyona Alyona й Jerry Heil: що відомо про переможниць Нацвідбору-2024

Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору

Дівчата виконували пісню Teresa & Maria, в якій йдеться про силу українських жінок під час війни. Вони виступили в елегантних чорних образах. Альона підібрала чорну сукню, а Яна – костюмі.

Відомо, що за артисток проголосувало понад 723 тисячі українців.

Вони були дуже здивовані та водночас безмежно раді. Співачки висловили вдячність людям, які голосували за них та ЗСУ.

Вірте в Бога, вірте у свої сили. Якщо є ціль, то немає ні его, ні думок тих, хто в вас не вірить. Вірте в себе,

– наголосила Яна.

Альона додала, що вони з Джері врахують всі коментарі журі, інших учасників та шанувальників для того, щоб зробити їхній номер кращим.

Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Що судді говорили про номер Alyona Alyona та Jerry Heil

У журі виникли різні думки щодо виступу конкурсантів.