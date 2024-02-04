Від глядачів вони отримали 11 балів. Водночас судді віддали артисткам 10. Тож, загалом їхній результат-21 бал.
До теми Alyona Alyona й Jerry Heil: що відомо про переможниць Нацвідбору-2024
Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору
Дівчата виконували пісню Teresa & Maria, в якій йдеться про силу українських жінок під час війни. Вони виступили в елегантних чорних образах. Альона підібрала чорну сукню, а Яна – костюмі.
Відомо, що за артисток проголосувало понад 723 тисячі українців.
Вони були дуже здивовані та водночас безмежно раді. Співачки висловили вдячність людям, які голосували за них та ЗСУ.
Вірте в Бога, вірте у свої сили. Якщо є ціль, то немає ні его, ні думок тих, хто в вас не вірить. Вірте в себе,
– наголосила Яна.
Альона додала, що вони з Джері врахують всі коментарі журі, інших учасників та шанувальників для того, щоб зробити їхній номер кращим.
Alyona Alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн
Що судді говорили про номер Alyona Alyona та Jerry Heil
У журі виникли різні думки щодо виступу конкурсантів.
- Андрій Данилко, один із суддів, високо оцінив пісню. Однак він порадив співачкам обрати інші костюми.
- Водночас Джамала висловила побоювання щодо релігійної тематики треку.
- Тим часом Сергій Танчинець, зворушений виступом, відверто зізнався, що у нього мурашки по шкірі.