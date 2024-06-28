Служу українському народу, – учасник гурту KAZKA долучився до ЗСУ

Дмитро Мазуряк, сопілкар відомого гурту KAZKA, повідомив про свій вступ до лав Збройних Сил України. Музикант поділився, що долучився до війська два місяці тому.

Також він показав свої фото з фронту у військовій формі. Артист символічно вирішив це зробити у День Конституції України.

Не пропустіть Я дуже сумував, – Дан Балан несподівано повернувся в Україну

Дмитро Мазуряк сказав, що вже пройшов військові навчання та доєднався до війська ще навесні, проте детальніше про свою службу розповість пізніше. Щодо концертної діяльності музикант не зміг дати чітких обіцянок, але висловив надію на майбутні зустрічі з шанувальниками.

Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів – поки нічого не можу обіцяти, та гадаю ще побачимось. Служу українському народу,

– зазначив Дмитро.

Хто ще з українських зірок нещодавно доєднався до Сил Оборони