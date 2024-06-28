Також він показав свої фото з фронту у військовій формі. Артист символічно вирішив це зробити у День Конституції України.
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Дмитро Мазуряк сказав, що вже пройшов військові навчання та доєднався до війська ще навесні, проте детальніше про свою службу розповість пізніше. Щодо концертної діяльності музикант не зміг дати чітких обіцянок, але висловив надію на майбутні зустрічі з шанувальниками.
Вже другий місяць я в Збройних Силах України. Пройшов навчання. Про службу трохи згодом. Щодо концертів – поки нічого не можу обіцяти, та гадаю ще побачимось. Служу українському народу,
– зазначив Дмитро.
Хто ще з українських зірок нещодавно доєднався до Сил Оборони
- Це в червні зробив письменник і волонтер Мартин Якуб. Він пройшов ВЛК та підписав контракт із ЗСУ.
- Марія Агапітова, акторка Національного драматичного театру імені Лесі Українки, також оголосила про свій вступ до війська. Вона зізналася, що хотіла це зробити ще на початку повномасштабного вторгнення, однак тоді їй відмовили.
- Наприкінці травня Сергій Мартинюк, фронтмен популярного гурту "Фіолет", прийняв рішення мобілізуватися. Співак наголосив, що це було цілком виважене рішення.
- Троє учасників гурту "Жадан і Собаки", включно з лідером колективу, приєдналися до 13-ї окремої бригади Національної гвардії "Хартія" та зараз проходять військовий вишкіл.