Останнім часом музикант часто показує шанувальникам світлини у військовій формі. Водночас інші учасники гурту "Жадан і Собаки" записують звернення з навчань.

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Сергій опублікував фото, на якому постав разом з побратимами. Чоловіки були одягнені у військову форму. Кадр чоловіки зробили на фоні дерев. Жадан повідомив, що на світлині присутній його командир. Ймовірно, він супроводжує музиканта під час навчань.

До того ж шанувальники Сергія вкотре попросили його берегти себе. Прихильники вподобали нове фото музиканта з вишколу.

"Бережіть себе і командира. Україні потрібні такі воїни після перемоги";

"Всі вищі сили вам хлопці в допомогу і на ваш захист, як і ви захищаєте нашу державу і нас";

"Дякуємо за захист України";

"Які красиві всі ! Лики святих наче";

"Козаки, справжні воїни, бережіть себе".

Що відомо про мобілізацію Сергія Жадана