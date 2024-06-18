Працівниці культурної сфери також долучаються до Сил Оборони. Про це рішення повідомила українська акторка Марія Агапітова.
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Марія Агапітова є акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Жінка розповіла, що ще у 2022 році стояла у величезній черзі у ТЦК. Однак тоді її не взяли зі словами: "прийде і твій час".
Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає,
– розповіла Марія Агапітова.
Марія Агапітова / Фото з фейсбуку акторки
Акторка поділилась своїм фото у військовій формі. Вона також створила "монобанку" на потрібні для неї речі – плитоноску, плити, РПС та підсумки. Якщо бажаєте підтримати, задонатити можна за посиланням. Номер картки – 5375411219078313.
Хто з діячів культури нещодавно долучився до ЗСУ
- Українська режисерка Олена Апчел, яка 4 роки прожила в еміграції у Польщі, повернулась на батьківщину та приєдналась до Збройних Сил. Вона підписала контракт та розповіла, що перебуває на навчаннях.
- Троє учасників гурту "Жадан і Собаки" на чолі з лідером вступили до лав 13 окремої бригади Нацгвардії "Хартія". Зараз вони проходять військовий вишкіл, але й не забувають про прихильників.
- Фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк наприкінці травня мобілізувався до ЗСУ. Це було його зважене та обдумане рішення. Співак почекав, коли підросте донька, щоб дружині було легше справлятись з дітьми.