Зараз музиканти гурту "Жадан і Собаки" перебувають у навчальному центрі. Вони проходять військовий вишкіл.

До слова Учасник гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії: фото з навчань

Сергій Жадан оприлюднив відео з полігону разом з Євгеном Турчиновим та Олександром Меренчуком.

Ми тепер звертаємося до вас вже як рекрути 13-ї бригади Національної Гвардії України "Хартія". Ми стояли при витоках створення нашого підрозділу, ми підтримували Хартію, коли це було ДФТГ, ми підтримували "Хартію", коли це був батальйон, ми підтримуємо "Хартію", коли це ціла окрема бригада,

– розповів письменник.

Жадан звернувся до шанувальників та повідомив, що з очевидних причин найближчим часом гурт не зможе виступати на комерційних концертах. Однак бригаду потрібно й надалі підтримувати, тому Сергій висловив сподівання на людей, які підтримують музикантів увесь цей час.

Музиканти створили "конверт" у Приватбанку та закликали донатити. Вони повідомили про амбітну ціль – 1 мільйон гривень. Кошти підуть на потреби бригади – після закупівлі Сергій Жадан надасть усі звіти. Номер карти "конверту": 5168752103135920.

Сергій Жадан звернувся до фанів:

Сергій Жадан та його колеги мобілізувалися