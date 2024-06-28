Він зізнався, що дуже сумував. Крім того, виконавець розсекретив своє місцеперебування.

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Дан Балан поширив відео, де у спортивному одязі катається на велосипеді серед гір. Виявилося, що він зараз перебуває в Буковелі.

Україно, я дуже сумував…,

– зазначив під роликом артист.

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