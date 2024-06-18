Нещодавно в мережі з'явилися фото артистки у військовій формі. Водночас опублікували відео, де Тіна вчилася надавати медичну допомогу пораненому.

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Виконавиця запевнила, що немає нічого дивного в її бажанні та рішенні, оскільки вона є громадянином України. Також Кароль вважає, що має вміти якомога більше, бо в країні триває війна.

Співачка отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозв'язку та інженерної підготовки. Після закінчення вона отримала сертифікат.

Свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. І ми живемо у війні. Я вирішила для себе, що я мушу знати все,

– зізналася Тіна.

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