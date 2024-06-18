Нещодавно в мережі з'явилися фото артистки у військовій формі. Водночас опублікували відео, де Тіна вчилася надавати медичну допомогу пораненому.
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Виконавиця запевнила, що немає нічого дивного в її бажанні та рішенні, оскільки вона є громадянином України. Також Кароль вважає, що має вміти якомога більше, бо в країні триває війна.
Співачка отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозв'язку та інженерної підготовки. Після закінчення вона отримала сертифікат.
Свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. І ми живемо у війні. Я вирішила для себе, що я мушу знати все,
– зізналася Тіна.
Українські зірки у ЗСУ: хто нещодавно доєднався до війська
- Фронтмен гурту "Фіолет", Сергій Мартинюк, 29 травня вступив до лав ЗСУ. Співак планує пройти базовий військовий вишкіл, який допоможе здобути необхідні знання та навички.
- Нещодавно письменник Сергій Жадан разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки" приєдналися до 13-ї окремої бригади Нацгвардії "Хартія". Наразі вони проходять військовий вишкіл у навчальному центрі.
- Акторка Марія Агапітова теж не стала осторонь і вступила до ЗСУ. Вона поділилася своїм фото у військовій формі.
- Режисерка Олена Апчел, яка 4 роки прожила в еміграції у Польщі, повернулась до України та приєдналась до Збройних Сил. Вона проходить інтенсивне навчання, щоб бути готовою до виконання бойових завдань.