Також є світлини знаменитості зі зброєю. Крім того, опублікували відео, де Тіна Кароль вчиться надавати медичну допомогу пораненому.

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З'ясувалося, що військовий вишкіл співачка проходила у червні. Разом з нею були ще й інші учасники, яких можна побачити на спільному фото.

Ми намагаємося розвиватись від курсу до курсу разом з вами, та відчуваючи довіру зі сторони медійних осіб, ми ще більш сповнюємося натхненням,

– зазначила команда "Резервіст".

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