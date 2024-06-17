Також є світлини знаменитості зі зброєю. Крім того, опублікували відео, де Тіна Кароль вчиться надавати медичну допомогу пораненому.
Не пропустіть Я почекав поки дружині стане легше, – Сергій Мартинюк про рішення піти в ЗСУ
З'ясувалося, що військовий вишкіл співачка проходила у червні. Разом з нею були ще й інші учасники, яких можна побачити на спільному фото.
Ми намагаємося розвиватись від курсу до курсу разом з вами, та відчуваючи довіру зі сторони медійних осіб, ми ще більш сповнюємося натхненням,
– зазначила команда "Резервіст".
Хто з українських зірок нещодавно долучився до війська
- Днями до 13-ї окремої бригади Нацгвардії "Хартія" приєдналися учасники гурту "Жадан і Собаки", включно з лідером колективу. Зараз вони проходять військовий вишкіл у навчальному центрі.
- Відома режисерка Олена Апчел також вирішила стати на захист України. Вона проходить інтенсивне навчання, щоб бути готовою до виконання бойових завдань.
- Сергій Мартинюк, фронтмен гурту "Фіолет", 29 травня приєднався до Збройних сил України. Попереду в нього – базовий військовий вишкіл, який допоможе здобути необхідні знання та навички.
- Засновник видавництва "Лабораторія" та стартапу "Лібраріус" Антон Мартинов теж не залишився осторонь і мобілізувався після отримання повістки.
- Актор Юрій Феліпенко також вступив до лав ЗСУ, приєднавшись до батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої десантно-штурмової бригади.