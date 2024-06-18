Недавно в сети появились фото артистки в военной форме фото артистки в военной форме. В то же время опубликовали видео, где Тина училась оказывать медицинскую помощь раненому.

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Исполнительница заверила, что нет ничего удивительного в ее желании и решении, поскольку она является гражданином Украины. Также Кароль считает, что должна уметь как можно больше, потому что в стране идет война.

Певица получила знания по тактической медицине, обращения с оружием, практики по стрельбе, использования радиосвязи и инженерной подготовки. После окончания она получила сертификат.

Сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. Я решила для себя, что я должна знать все,

– призналась Тина.

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