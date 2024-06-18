Недавно в сети появились фото артистки в военной форме фото артистки в военной форме. В то же время опубликовали видео, где Тина училась оказывать медицинскую помощь раненому.
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Исполнительница заверила, что нет ничего удивительного в ее желании и решении, поскольку она является гражданином Украины. Также Кароль считает, что должна уметь как можно больше, потому что в стране идет война.
Певица получила знания по тактической медицине, обращения с оружием, практики по стрельбе, использования радиосвязи и инженерной подготовки. После окончания она получила сертификат.
Сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. И мы живем в войне. Я решила для себя, что я должна знать все,
– призналась Тина.
Украинские звезды в ВСУ: кто недавно присоединился к армии
- Фронтмен группы "Фиолет", Сергей Мартынюк, 29 мая вступил в ряды ВСУ. Певец планирует пройти базовую военную подготовку, которая поможет получить необходимые знания и навыки.
- Недавно писатель Сергей Жадан вместе с участниками группы "Жадан и Собаки" присоединились к 13-й отдельной бригаде Нацгвардии "Хартия". Сейчас они проходят военную подготовку в учебном центре.
- Актриса Мария Агапитова тоже не осталась в стороне и вступила в ВСУ. Она поделилась своим фото в военной форме.
- Режиссер Елена Апчел, которая 4 года прожила в эмиграции в Польше, вернулась в Украину и присоединилась к Вооруженным Силам. Она проходит интенсивное обучение, чтобы быть готовой к выполнению боевых задач.