Зауважимо, що раніше мережею вже ходили чутки, що Жадан приєднається до складу українського війська. Водночас артист вперше сам це офіційно підтвердив.

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Він опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".

Проходжу вишкіл. Служу українському народу,

– зазначив артист.

Зауважимо, що раніше Тімоті Снайдер виступив проти мобілізації Сергія Жадана. На його думку, письменник мав би брати до рук Нобеля, а не зброю.

Мене засмучує, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати зону терору і наражає його та мільйони українців на небезпеку. Сергій працює над підтримкою солдатів з самого початку війни, а зараз записався в армію. Він має мужність робити це, тоді як ми не можемо надати допомогу,

– зазначав історик.

Хто ще з українських зірок нещодавно вступив у військо