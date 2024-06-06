Зауважимо, що раніше мережею вже ходили чутки, що Жадан приєднається до складу українського війська. Водночас артист вперше сам це офіційно підтвердив.
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Він опублікував світлину у військовій формі та поділився, що долучився до лав 13 бригади НГУ "Хартія".
Проходжу вишкіл. Служу українському народу,
– зазначив артист.
Зауважимо, що раніше Тімоті Снайдер виступив проти мобілізації Сергія Жадана. На його думку, письменник мав би брати до рук Нобеля, а не зброю.
Мене засмучує, що відсутність підтримки США дозволяє Росії розширювати зону терору і наражає його та мільйони українців на небезпеку. Сергій працює над підтримкою солдатів з самого початку війни, а зараз записався в армію. Він має мужність робити це, тоді як ми не можемо надати допомогу,
– зазначав історик.
Хто ще з українських зірок нещодавно вступив у військо
- Це зробила українська режисерка Олена Апчел. Наразі вона проходить навчання для набуття необхідних військових навичок.
- Сергій Мартинюк, лідер гурту "Фіолет", 29 травня також долучився до Збройних сил України. Найближчим часом він проходитиме базовий військовий вишкіл.
- Антон Мартинов, засновник видавництва "Лабораторія" та стартапу "Лібраріус", теж мобілізувався після отримання повістки. Він уже пройшов необхідні комісії та отримав документи, а бізнесом тимчасово опікуватимуться його дружина та батьки.
- На захист України також став актор Юрій Феліпенко, приєднавшись до батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої десантно-штурмової бригади.