Злата Огнєвіч в інстаграм-сторіз показала, що вона не падає духом через знеструмлення. У неї завжди напоготові є лампи та заряджені павербанки.
До слова Злата Огнєвіч публічно підтримала ЛГБТК+ спільноту
Тим паче, що виконавиці не доводилося звикати до тривалих вимкнень світла. Злата пригадала своє дитинство у Криму, яке теж було непростим.
Для мене блекаути – не новина, я так провела усе дитинство в Криму. Тобто це тягнулось роками. Ще й не було опалення, а воду вмикали два рази на день, це в кращому випадку. Правда, тоді не було таких технічних можливостей,
– зауважила Огнєвіч.
Злата Огнєвіч про Крим / Фото з інстаграм-сторіз
Артистка розповіла, що цього року мешканці її будинку скидаються по 500 доларів для покупки генератора. У Криму таких можливостей не було.
"У Криму ми ставили бочки в підвал, які накопичували воду і качали насосом на другий поверх. І поява бойлера в нашій квартирі була справжнім святом! До цього гріли воду кип'ятильниками в тазиках. Ось такий веселий побут", – зауважила Злата Огнєвіч.
Маша Єфросиніна теж ділилась спогадами з Криму
- Маша Єфросиніна родом з Криму. Для неї також не стали новинкою вимкнення світла. У 1992 році вона жила з сім'єю у Керчі у квартирі на 9 поверсі. Тоді Маші потрібно було зробити усі справи до того часу, як вимкнуть світло. Так було щодня.
- Найчастіше світло вимикали ввечері близько 18 години – тоді її батько запалював керосинову лампу, а мама готувала їжу на кубиках сухого спирту. Її з сестрою замотували у татів кожух. Ці роки Єфросиніна згадувала як жахіття, але зараз проблеми здаються дрібницею.