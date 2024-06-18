Злата Огнєвіч в інстаграм-сторіз показала, що вона не падає духом через знеструмлення. У неї завжди напоготові є лампи та заряджені павербанки.

До слова Злата Огнєвіч публічно підтримала ЛГБТК+ спільноту

Тим паче, що виконавиці не доводилося звикати до тривалих вимкнень світла. Злата пригадала своє дитинство у Криму, яке теж було непростим.

Для мене блекаути – не новина, я так провела усе дитинство в Криму. Тобто це тягнулось роками. Ще й не було опалення, а воду вмикали два рази на день, це в кращому випадку. Правда, тоді не було таких технічних можливостей,

– зауважила Огнєвіч.



Злата Огнєвіч про Крим / Фото з інстаграм-сторіз

Артистка розповіла, що цього року мешканці її будинку скидаються по 500 доларів для покупки генератора. У Криму таких можливостей не було.

"У Криму ми ставили бочки в підвал, які накопичували воду і качали насосом на другий поверх. І поява бойлера в нашій квартирі була справжнім святом! До цього гріли воду кип'ятильниками в тазиках. Ось такий веселий побут", – зауважила Злата Огнєвіч.

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