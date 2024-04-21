Він також повідомив, що останнім відео на каналі буде про персональну відповідальність. Так, своїм прикладом Олексій покаже, що її повинні брати всі.

Цікаво Я дуже переживаю, – Сергій Притула чесно зізнався, чи має бронь від мобілізації

Тайлер Андерсон мобілізувався до ЗСУ

Блогер опублікував пост, де розписав усі подробиці такого зваженого і важливого рішення. Він вибачився перед фанатами за майбутню тривалу відсутність відео на каналі. Все через те, що Олексій вступив до ЗСУ.

Привіт, мої улюблені людини! Чи то скоріше бажаю здоров'я, мої улюблені людини! Страшні втрати стались на ютубному фронті, бо як ви вже зрозуміли, я подався до лав ЗСУ!

– поділився інфлюенсер.

Водночас Шкробинець закликав українців плідно працювати задля перемоги України у війні. До того ж він нагадав і про допомогу війську.

Я вважаю, що якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську,

– наголосив блогер.

Реакція мережі на вступ Шкробинця до ЗСУ

Більшість шанувальників здивовані таким неочікуваним рішенням блогера. Однак, фанати висловлюють йому повагу та підтримку.