Водночас артист поділився, хто став першою людиною, кому він написав під час сильного обстрілу. Віталій попросив її насамперед подбати про свою дружину Юлію.

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Кому написав повідомлення Козловський під час ворожого обстрілу

Співак розповів, що одного разу потрапив під двогодинний російський обстріл. Тоді, захисник вже думав про найгірше. Однак, йому вдалося вижити, оскільки снаряд впав у семи метрах від нього. За словами Віталія, у цей страшний момент він писав повідомлення усім своїм рідним, зокрема й акторці Ользі Сумській.

Нас обстрілювали дві з половиною години. Лісосмуга була, як випалене поле. Я розумію, що якщо б снаряд прилетів не в семи метрах, а він потрапив би в наш бліндаж, то я б тут не сидів. Коли був обстріл, я писав всім, кому можливо, кого згадував і хто наближений до моєї сім'ї. З відомих людей я писав тільки Олі Сумській. Я сказав: "Олічко, якщо зі мною щось станеться, бережи, будь ласка, Юлю. Тільки про моє повідомлення їй не говори". Але Оля через день зателефонувала Юлі й сказала: "Вітасю треба рятувати! Він там не має бути,

– поділився співак.

До того ж Козловський довгий час приховував своє місце перебування від дружини, мовляв, не хотів, щоб вона хвилювалася. Натомість чоловік їй розповідав, що "їздитиме по хатах, пацанам співати буде й ніхто його нікуди не відправить". Однак, дзвінок Сумської одразу спантеличив Юлію Бакуменко.

Я їй плів все, що міг. Сказав їй: "Буду там просто їздити по хатах, пацанам співати й мене нікуди ніхто не відправить, що ти переживаєш. Не переживай". І тут, після дзвінка Ольги Сумської, телефонує мені Юля і запитує, що там за обстріли й де я. Я відповідаю: "Все вже минуло, трошки було",

– додав співак.

Інтерв'ю Віталія Козловського: дивіться відео онлайн

Що відомо про дружину Віталія Козловського

У 2020 році мережею ширилися чутки про роман співака з його концертною директоркою Юлією Бакуменко.

Тоді вони часто ділилися спільними фотографіями та багато часу проводили вдвох.

Відомо, що Юлія на три роки молодша за виконавця.

Майбутнє подружжя довгий час працювало над тим, щоб стати батьками. Співак зазначив, що дізнався про вагітність дівчини під час служби. Вона йому надіслала повідомлення, у якому – тест УЗД. І написала: "Я тебе вітаю, 5-й тиждень".

Вже 29 грудня 2023 року пара одружилася.

А 25 лютого 2024 року в них народився син Оскар.



Віталій Козловський з дружиною Юлією та сином Оскаром / Фото з інстаграму співака