До того ж Сергій поділився роздумами щодо потреби домовленостей за відстрочку для робітників благодійного фонду. Водночас він навів приклад мобілізації керівника напрямку його організації.

До слова Хтось може мене засуджувати, – Сергій Танчинець про повернення дітей в Україну під час війни

Чи є бронь у Сергія Притули

Громадський діяч зазначив, що не має бронювання, оскільки благодійні організації не входять до переліку структур, які підпадають під неї. Чоловікові прийшла повістка та він пройшов військову комісію. До того ж Притула стоїть на обліку в Шевченківському ТЦК, однак Сергій має відстрочку у зв'язку з наявністю трьох неповнолітніх дітей.

Водночас Притула зазначив, що політика фонду така: якщо прийшла повістка, то людина без питань йде. До того ж з організації наразі воює 20 людей.

Діяч згадав ситуацію, коли мобілізували керівника військового напрямку благодійного фонду. На думку Сергія, через довгий процес передачі справ, деякі військові підрозділи втратили комунікаційну ланку з фондом. Тому Притула хвилюється, що організація може втратити ще більше людей, оскільки вони не входять до переліку певних структур.

Було мобілізовано нашого керівника військового напрямку Романа Сініцина. У результаті, держава отримала дуже класного аеророзвідника, але сотні підрозділів втратили комунікаційну ланку з фондом. Для військових, мабуть, цей перехідний період був трошки напряжнішим. Я дуже переживаю, бо для держави ти не несеш якоїсь цінності, якщо за тебе десь не попросили або ти не входиш у перелік певних організацій,

– поділився чоловік.

Також громадський діяч зазначив, що не знає як домовитися за бронювання працівників фонду. Водночас сам Сергій проти того, аби благодійні організації вносили до переліку тих, де можна бронювати працівників. Все через те, що ухилянти, замість того, щоб незаконно переходити кордон, масово почнуть вступати в фонд.

За останніх 3 місяці фонд надав війську певного технічного рішення еквівалентно сумі близько 4 мільярдів гривень. Все завдяки роботі 6 людей. Якщо у мене цих хлопців мобілізують, то якийсь підрозділ отримає дуже хороших спеціалістів. Я не знаю як можна допроситися. Що значить просити? Я балакав з міністрами і все одно не можу забронювати людей, якщо вони в штатці фонду. Найсмішніше те, що я перша людина, яка проти того, щоб благодійні організації внесли до переліку тих, де можна бронювати працівників,

– запевнив Притула.

Сергій Притула про бронювання від мобілізації: дивіться відео онлайн

Тімур Мірошниченко теж має бронювання

Телеведучий зазначив, що він є військовозобов'язаним. До того ж до ТЦК він ходить кожні півроку, однак, через свої причини.

Чоловік має трьох неповнолітніх дітей, вихованням яких займається разом з дружиною. Водночас Тімур має бронювання від роботи на телебаченні. Втім, якщо ведучого призвуть таки на фронт, то він за кордон тікати точно не буде.

Так, у мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно я тікати за кордон точно не буду,

– відповів ведучий.