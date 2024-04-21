Он также сообщил, что последним видео на канале будет о персональной ответственности. Так, своим примером Алексей покажет, что ее должны брать все.
Интересно Я очень переживаю, – Сергей Притула честно признался, имеет ли бронь от мобилизации
Тайлер Андерсон мобилизовался в ВСУ
Блогер опубликовал пост, где расписал все подробности такого взвешенного и важного решения. Он извинился перед фанатами за предстоящее длительное отсутствие видео на канале. Все из-за того, что Алексей вступил в ВСУ.
Привет, мои любимые человеки! То ли скорее желаю здоровья, мои любимые человеки! Страшные потери произошли на ютубном фронте, потому что как вы уже поняли, я подался в ряды ВСУ!
– поделился инфлюенсер.
В то же время Шкробинец призвал украинцев плодотворно работать ради победы Украины в войне. К тому же он напомнил и о помощи армии.
Я считаю, что если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому спасибо всем, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии,
– подчеркнул блогер.
Реакция сети на вступление Шкробинца в ВСУ
Большинство поклонников удивлены таким неожиданным решением блогера. Однако, фанаты выражают ему уважение и поддержку.
- "Первое впечатление шок, но и большое уважение";
- "Очень будет вас не хватать на украинском ютубе, однако невероятно вами гордимся и будем поддерживать как только сможем";
- "Вы такой молодец, обожаю Ваш контент, с нетерпением ждем победу и Ваши видео, спасибо!";
- "Берегите себя. Спасибо!";
- "Берегите себя и буду рада поддерживать ваши потребности".