Днями Тарас перепросив за свій вчинок, який назвав своїм грубим "про**бом". Актор запевнив, що люди під час війни перетворилися на "звірів-радикалів", які готові "накинутись", коли з’явиться така можливість.

Не пропустіть По одному судять усіх, – відомий актор розкритикував Цимбалюка, який розважився під пісні росіян

Водночас Цимбалюк розкритикував журналістів, які "піарилися" на його проступку. На це одразу відреагувала Аліна Доротюк, яка попросила чоловіка прокоментувати свої слова, зокрема про "кульгаючий рівень професіоналізму" ЗМІ. Журналістка нагадала, що одразу попросила про коментар у Тараса, втім той не захотів нічого говорити.

Будемо відверті: відомий український актор шкодує винятково про те, що його тусня під русняві пісні виконавців-путіністів потрапила в загальний доступ. На жаль, Тарасе, ти не усвідомлюєш шкоди прослуховування цих пісень. І це найбільша прикрість даної ситуації,

– наголосила Аліна.

Доротюк додала, що їй шкода усвідомлювати неспроможність Тараса "відстоювати власні принципи, про які він так гучно заявляв в інтерв'ю". За словами журналістки, вона раніше вважала Цимбалюка – "актором номер один в Україні".

Нагадаємо, мережею розповсюдилося відео, на якому Тарас Цимбалюк розважається зі скандальною блогеркою Анною Алхім під пісні росіян. Серед виконавців були – Земфіра, Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси". Кохана актора заступилася за нього, зазначивши про внесок актора для України. Світлана Готочкіна не вважає за потрібне критикувати людину за те, що комусь не подобається. Бізнесвумен зауважила, що всі хейтери їхньої з Тарасом пари – "диванні критики, які тільки й думають, кому яку х**ню написати".