Річ у тім, що знаменитості слухали пісні росіян. Серед них – Земфіра, Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси".

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У своїх соцмережах Анна Алхім опублікувала відео, на якому її друзі плавають у басейні, а на фоні грає музика. На інших кадрах компанія інфлюєнсерки запально танцює під пісні російських виконавців, один з яких підтримує війну в Україні. Тарас разом з коханою Світланою Готочкіною розважалися разом з усіма, чим збентежив шанувальників.

Тарас Цимбалюк розважається під пісні росіян / Відео з інстаграм-сторіс Алхім

Цікаво, що актор ще на початку вторгнення наголосив на необхідності розриву будь-яких зв'язків з Росією. Водночас він жалкував про участь у зніманнях кліпу гурту "Ленінград". Також Цимбалюк неодноразово говорив про важливість мовного питання, втім тепер демонструє багатотисячній аудиторії зовсім інше. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" поки ніяк не прокоментував свій вчинок.

Однак, журналістка Аліна Доротюк не стала осторонь і висловилася стосовно ситуації. Вона обурилася діями Тараса і зауважила, що не обов'язково було показувати такі розваги своїм фанатам.

Не потрібно писати, що це домашнє відео. Що хочуть, те і слухають. Це відео було опубліковано на багатотисячну аудиторію. Відповідальність за свою публічність перед аудиторією? Ні! Не чули,

– зазначила Доротюк.

Нагадаємо, днями співачка Гайтана виступила в Киргизстані з повністю російськомовною програмою. Співачка вирішила не афішувати у соцмережах свій концерт, однак у мережі з'явилися відео. Про власні українські хіти артистка навіть не згадала.