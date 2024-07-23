Окрім неї, скандал прокоментував актор Петро Крилов, який засудив Тараса за висвітлення своїх подібних уподобань на широку аудиторію. Чоловік нагадав, що Цимбалюк позиціює себе як патріота України, який активно долучається до допомоги ЗСУ, тому має слідкувати за тим, що публікує в мережі.

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За словами Світлани, вона здивована такій кількості хейту у бік пари. Жінка зазначила, що її коханий робить багато для України, тому не вважає за потрібне критикувати людину за те, що комусь не подобається.

Читаю сьогодні коментарі під своїми дописами, Тараса, своїх друзів і трохи ох**ваю від того, скільки у нас злих і тупих людей, для яких найбільше задоволення – об*ср*ти ближнього. Я трохи не розумію, чому в нашій країні так відбувається, якщо людина робить багато добрих справ для людей, суспільства, для нашої країни, то спочатку ти дуже добрий, все гаразд, а потім миттєво, коли ця людина зробила щось не так, як вам хочеться, то ви готові змішати людину з ла*ном?

– підкреслила Готочкіна.

Бізнесвумен підсумувала, що користувачам варто долучитись до волонтерства і підтримки української армії, як це робить її коханий. Світлана зауважила, що всі хейтери їхньої з Тарасом пари – "диванні критики, які тільки й думають, кому яку х**ню написати".

Чому ви насамперед не подумаєте про себе, любі мої? Чого ви досягли у своєму житті? Як ви допомогли зараз суспільству, волонтерам? Чому ви насамперед не дивитеся на себе? На свої вчинки? Люди, так не можна. Почніть із себе,

– поділилася кохана Цимбалюка.



Кохана Цимбалюка висловилася про скандал / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк опублікував відео, на якому розважається зі скандальною блогеркою Анною Алхім під пісні росіян. Серед виконавців були – Земфіра, Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси". Актор досі не прокоментував свій вчинок. Попри те, що чоловік неодноразово наголошував на важливості мовного питання, він демонструє багатотисячній аудиторії зовсім інше.