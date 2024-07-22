Бурхливу реакцію користувачів викликало прослуховування Цимбалюком пісень росіян. Серед виконавців були – Земфіра, Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси".

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Петро Крилов сумнівався, чи варто йому коментувати дії актора, втім таки вирішив це зробити. Він запевнив, що не знає нічого про Алхім, але здивований її популярності серед українців. Водночас чоловік зазначив, що розмовляти російською і слухати відповідні пісні – вибір кожного та розуміє, що перехід на українську мову потребує часу.

Нах*й моралізаторство, бажання розмовляти російською чи слухати/співати російські пісні це твій особистий вибір побудований на твоїй особистості й тому яка ти людина. Процес внутрішньої перебудови – він довгий та жорсткий та потребує багато всього. Може затягнутися. Може зупинитися. Може навіть не розпочатися. Я в це не лізу і лишаю це за людиною,

– підкреслив актор.

Однак, Петро засуджує Тараса за висвітлення своїх подібних уподобань на широку аудиторію. Він нагадав, що Цимбалюк позиціює себе як патріота України, який активно долучається до допомоги ЗСУ.

Але наскільки треба бути без клепки в голові, щоб маючи величезну аудиторію, яка знає тебе як україномовного актора, – прийти в тусовку, де толерується російське і навіть, не попросити не знімати та не виставляти тебе в сторіс. Де мозок? Залишився на "вєсєннєму Арбаті"? Про розуміння того, що це підставляє абсолютно увесь акторський цех я вже не кажу. Бо по одному – судять усіх,

– поцікавився Крилов.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк досі не прокоментував свій вчинок. Попри те, що він неодноразово наголошував на важливості мовного питання, чоловік демонструє багатотисячній аудиторії зовсім інше.