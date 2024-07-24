На днях Тарас извинился за свой поступок, который назвал своим грубым "про**бом". Актер заверил, что люди во время войны превратились в "зверей-радикалов", которые готовы "наброситься", когда появится такая возможность.

Не пропустите По одному судят всех, – известный актер раскритиковал Цимбалюка, который развлекся под песни россиян

В то же время Цимбалюк раскритиковал журналистов, которые "пиарились" на его проступке. На это сразу отреагировала Алина Доротюк, которая попросила мужчину прокомментировать свои слова, в частности о "хромающем уровне профессионализма" СМИ. Журналистка напомнила, что сразу попросила о комментарии у Тараса, впрочем, тот не захотел ничего говорить.

Будем откровенны: известный украинский актер жалеет исключительно о том, что его тусня под руснявые песни исполнителей-путинистов попала в общий доступ. К сожалению, Тарас, ты не осознаешь вреда прослушивания этих песен. И это самая большая неприятность данной ситуации,

– подчеркнула Алина.

Доротюк добавила, что ей жаль осознавать неспособность Тараса "отстаивать собственные принципы, о которых он так громко заявлял в интервью". По словам журналистки, она ранее считала Цимбалюка – "актером номер один в Украине".

Напомним, сетью распространилось видео, на котором Тарас Цимбалюк развлекается со скандальной блогершей Анной Алхим под песни россиян. Среди исполнителей были – Земфира, Сергей Мазаев и белорусская группа "Леприконсы". Возлюбленная актера заступилась за него, отметив о вкладе актера для Украины. Светлана Готочкина не считает нужным критиковать человека за то, что кому-то не нравится. Бизнесвумен заметила, что все хейтеры их с Тарасом пары – "диванные критики, которые только и думают, кому какую х**ню написать".