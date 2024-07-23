Тарас Цимбалюк після тривалого мовчання вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував допис, у якому назвав скандал своїм грубим "про**бом".

До слова Трохи ох*їваю, – кохана Цимбалюка після розваг під російські пісні назвала українців тупими

Те, що публічна людина з'являється у соцпросторі й по фону вмикають ворожу музику – це про**б. Це мій грубий про**б! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про**б – є про**б! І він тільки мій. Був не правий!

– відповів актор.

Тарас Цимбалюк додав, що отримав чималу кількість хейту та негативних коментарів в його бік. Актор заявив, що соціум під час війни перетворився на "звірів-радикалів". Він вперше дав можливість "накинутись" на нього – це і сталося. Однак Цимбалюк визнав, що має зробити висновки.



"Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я – публічна людина, котра завше під лупою! І тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки й вас з величезною радістю змішають з г*вном", – звернувся артист до своїх колег.

Також Цимбалюк розкритикував журналістів, які "піарилися" на його проступку. Але подякував колегам і близьким, які підтримували його.

Зауважимо, Аліна Доротюк зверталась до Тараса Цимбалюка за коментарем, перш ніж опублікувати допис про його скандал. Та як вказала журналістка, він відмовився висловлюватися про ситуацію.

Нагадаємо, у мережу потрапило відео, як Анна Алхім, Тарас Цимбалюк, Світлана Готочкіна та їхні друзі розважаються під пісні російських виконавців – це Земфіра, путініст Сергій Мазаєв і білоруський гурт "Лєпріконси".