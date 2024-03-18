Блогерка Таня Пренткович переклала оголошення про переїзд на свого обранця Андрія Гонковського. На своїй сторінці вона лиш коментує хейт підписників, насміхаючись з критики.
До слова Олена Мандзюк висміяла Андрія Гонковського щодо його переїзду за кордон: "Недалека людина"
Як Пренткович реагує на критику
Блогерка похизувалась охопленнями в інстаграм-сторіз. Вона заявила, що деякі користувачі "голосно відписалися" від неї у коментарях, але насправді продовжують слідкувати. І додала, що блокуватиме всіх хейтерів і тих, кому не близькі її "принципи". Але не уточнила, які саме.
Щодо хейту на моїй сторінці: блокуватиму одразу будь-який хейт та не дозволятиму поливати брудом себе і моїх людей. Хочу бачити навколо себе лише тих, кому близькі мої принципи! Інших попрошу тихенько вийти,
– написала Пренткович.
Наприкінці блогерка цинічно заявила, що проживатиме "своє єдине життя". Вочевидь, Тані Пренткович та Андрію Гонковському не близькі соціальна відповідальність і дотримання законів під час повномасштабної війни.
"А я обираю жити своє єдине життя і вам цього бажаю", – написала Таня Пренткович.
Як Пренткович реагує на критику українців / Фото з інстаграм-сторіз
Скандал навколо Пренткович і Гонковського: головне
- Таня Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський спричинили скандал у мережі через спільний відпочинок на Мальдівах. Обранець блогерки виїхав за кордон як волонтер, бо мав провести благодійний захід у Польщі. За словами чоловіка, захід перенесли, а тому він скористався нагодою та полетів на Мальдіви.
- Пара приховала цей факт від підписників, однак про їхнє дозвілля за кордоном дізнались через фото, яке потрапило в мережу. Кількість реакцій зашкалювала, про них відгукувались не тільки користувачі й підписники, але й медійні люди, інші блогери, військові.
- Таня Пренткович згодом назвала їхній спільний відпочинок "імпульсивним рішенням" та перепросила за нього. Вона додавала, що не брехала, а також скаржилась, чому ЗМІ не висвітлювали їхню допомогу для ЗСУ.
- Андрій Гонковський заявив, що критика в їхній бік перейшла усі межі. Дійшло до погроз, які він не став терпіти та звертався в поліцію. Він зайнявся організацією безпеки для сім'ї, а нещодавно вийшов з заявою про переїзд. Ймовірно, мова йде про виїзд з України за кордон.