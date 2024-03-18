Блогерка Таня Пренткович переклала оголошення про переїзд на свого обранця Андрія Гонковського. На своїй сторінці вона лиш коментує хейт підписників, насміхаючись з критики.

До слова Олена Мандзюк висміяла Андрія Гонковського щодо його переїзду за кордон: "Недалека людина"

Як Пренткович реагує на критику

Блогерка похизувалась охопленнями в інстаграм-сторіз. Вона заявила, що деякі користувачі "голосно відписалися" від неї у коментарях, але насправді продовжують слідкувати. І додала, що блокуватиме всіх хейтерів і тих, кому не близькі її "принципи". Але не уточнила, які саме.

Щодо хейту на моїй сторінці: блокуватиму одразу будь-який хейт та не дозволятиму поливати брудом себе і моїх людей. Хочу бачити навколо себе лише тих, кому близькі мої принципи! Інших попрошу тихенько вийти,

– написала Пренткович.

Наприкінці блогерка цинічно заявила, що проживатиме "своє єдине життя". Вочевидь, Тані Пренткович та Андрію Гонковському не близькі соціальна відповідальність і дотримання законів під час повномасштабної війни.

"А я обираю жити своє єдине життя і вам цього бажаю", – написала Таня Пренткович.

Як Пренткович реагує на критику українців / Фото з інстаграм-сторіз

Скандал навколо Пренткович і Гонковського: головне