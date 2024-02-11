Блогерка Таня Пренткович днями почала виходити на зв'язок після скандалу навколо її поїздки на Мальдіви з обранцем. Після публікації сторіз про трагедію в Харкові їй знову "прилетіло" від підписників.

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Таня Пренткович про скандал навколо поїздки за кордон

Блогерці дорікнули, що справедливість у світі настане тоді, коли такі, як вона, будуть більше допомагати армії та відмовляти собі у розкошах. У відповідь Таня Пренткович емоційно попросила не перекладати відповідальність.

Я віддала 4,5 мільйона гривень особистих коштів. Я хороша людина, яка помилилася. Так буває. Ми люди, просто люди. Але я більше не дозволю лити бруд у свою сторону чи рідних,

– заявила блогерка.

Таня Пренткович обурилась тому факту, що преса та підписники не розповідали про її допомогу військовим, про те, як вона залишила команду у перший рік вторгнення та зазнала мільйонних збитків.

"Востаннє відповідаю на запитання і закриваю цю тему назавжди. Досить! Я летіла сама з дітьми. І не брехала вам, як пишуть ЗМІ! Ні! Ми не планували спільну подорож завчасно! Це збіг обставин, на жаль. Нам дуже шкода! Ми вибачилися і урок засвоїли. Досить! Я хороша людина, яка помилилася і мені прикро, що усі в момент забули все хороше, що робила моя сім'я", – підсумувала інфлюенсерка.

Таня Пренткович більше не говоритиме про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

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