Блогерша Таня Пренткович перевела объявление о переезде на своего избранника Андрея Гонковского. На своей странице она лишь комментирует хейт подписчиков, насмехаясь над критикой.
К слову Елена Мандзюк высмеяла Андрея Гонковского относительно его переезда за границу: "Недалекий человек"
Как Пренткович реагирует на критику
Блогерша похвасталась охватами в инстаграм-сториз. Она заявила, что некоторые пользователи "громко отписались" от нее в комментариях, но на самом деле продолжают следить. И добавила, что будет блокировать всех хейтеров и тех, кому не близки ее "принципы". Но не уточнила, какие именно.
По хейту на моей странице: буду блокировать сразу любой хейт и не буду позволять поливать грязью себя и моих людей. Хочу видеть вокруг себя только тех, кому близки мои принципы! Других попрошу тихонько выйти,
– написала Пренткович.
В конце блогерша цинично заявила, что будет проживать "свою единственную жизнь". Очевидно, Тане Пренткович и Андрею Гонковскому не близки социальная ответственность и соблюдение законов во время полномасштабной войны.
"А я выбираю жить свою единственную жизнь и вам этого желаю", – написала Таня Пренткович.
Как Пренткович реагирует на критику украинцев / Фото из инстаграм-сториз
Скандал вокруг Пренткович и Гонковского: главное
- Таня Пренткович и ее бойфренд Андрей Гонковский вызвали скандал в сети из-за совместного отдыха на Мальдивах. Избранник блогера выехал за границу как волонтер, потому что должен был провести благотворительное мероприятие в Польше. По словам мужчины, мероприятие перенесли, а потому он воспользовался случаем и улетел на Мальдивы.
- Пара скрыла этот факт от подписчиков, однако об их досуге за рубежом узнали через фото, которое попало в сеть. Количество реакций зашкаливало, о них отзывались не только пользователи и подписчики, но и медийные люди, другие блогеры, военные.
- Таня Пренткович впоследствии назвала их совместный отдых "импульсивным решением" и извинилась за него. Она добавляла, что не лгала, а также жаловалась, почему СМИ не освещали их помощь для ВСУ.
- Андрей Гонковский заявил, что критика в их сторону перешла все границы. Дошло до угроз, которые он не стал терпеть и обращался в полицию. Он занялся организацией безопасности для семьи, а недавно вышел с заявлением о переезде. Вероятно, речь идет о выезде из Украины за границу.