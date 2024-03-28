Це п**дець, – Гонковський обурився через коментаторів, поки Пренткович відпочиває в Римі

Андрій Гонковський на тлі скандалу обурився тим, що преса і блогери обговорюють їхнє місцеперебування. Тим часом Таня Пренткович похизувалась відпочинком у Римі.

Андрій Гонковський, який так і не повернувся до України після скандалу, звернувся до підписників з новинами. Він заявив, що тепер його контент буде іншим.

До слова Живуть життя: стало відомо, куди виїхали Гонковський та Пренткович

Андрій Гонковський змінює контент та обурюється через обговорення

Підприємець заявив, що він та його обраниця продовжуватимуть жити, працювати, створювати сім'ю, запускати нові проєкти і допомагати армії. Гонковський продовжить висвітлювати це в блозі, однак його життя помітно змінилося.

Змінився контекст. Змінився і я. В один момент все перевернулось з ніг на голову. Потім ще так декілька разів,

– написав Андрій.

Обранець Тані Пренткович додав, що він не розголошуватиме місце, де зараз знаходиться. І поскаржився на ЗМІ, які писали щодо ймовірного місцеперебування пари.

"Але насправді це п**дець. Говориш – "через питання безпеки не розголошуємо місце знаходження". І потрібно бути конченими ідіотами, щоб намагатись дізнатись і розповсюдити, де ми знаходимось… Заради охоплень і новин. Це стосується як журналістів та коментаторів (які нібито нас десь побачили), так і пабліків, тіктокерів чи блогерів, які репостять якісь новини, чи роблять на цьому контент", – зауважив підприємець.

Андрій Гонковський про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Тим часом Таня Пренткович відпочиває в Римі

Хоч Андрій Гонковський не хоче говорити про те, де перебуває, його кохана висвітлює свій відпочинок. Вона повідомила, що зараз оселилася в Римі. Блогерка похизувалась, що підписників чекає більше тревел-контенту, адже він її наповнює.

Таня Пренткович у Римі / Фото з інстаграм-сторіз

Останнє про скандал навколо виїзду Гонковського