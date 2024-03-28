Андрей Гонковский, который так и не вернулся в Украину после скандала, обратился к подписчикам с новостями. Он заявил, что теперь его контент будет другим.
К слову Живут жизнь: стало известно, куда выехали Гонковский и Пренткович
Андрей Гонковский меняет контент и возмущается из-за обсуждения
Предприниматель заявил, что он и его избранница будут продолжать жить, работать, создавать семью, запускать новые проекты и помогать армии. Гонковский продолжит освещать это в блоге, однако его жизнь заметно изменилась.
Изменился контекст. Изменился и я. В один момент все перевернулось с ног на голову. Потом еще так несколько раз,
– написал Андрей.
Избранник Тани Пренткович добавил, что он не будет разглашать место, где сейчас находится. И пожаловался на СМИ, которые писали о вероятном местонахождении пары.
"Но на самом деле это п**дец. Говоришь – "из-за вопросов безопасности не разглашаем место нахождения". И нужно быть кончеными идиотами, чтобы пытаться узнать и распространить, где мы находимся... Ради охватов и новостей. Это касается как журналистов и комментаторов (которые якобы нас где-то увидели), так и пабликов, тиктокеров или блогеров, которые репостят какие-то новости, или делают на этом контент", – отметил предприниматель.
Андрей Гонковский о скандале / Фото из инстаграм-сториз
Тем временем Таня Пренткович отдыхает в Риме
Хотя Андрей Гонковский не хочет говорить о том, где находится, его возлюбленная освещает свой отдых. Она сообщила, что сейчас поселилась в Риме. Блогерша похвасталась, что подписчиков ждет больше тревел-контента, ведь он ее наполняет.
Таня Пренткович в Риме / Фото из инстаграм-сториз
Последнее о скандале вокруг выезда Гонковского
- После волны хейта из-за отдыха на Мальдивах Андрей Гонковский заявил, что принял решение переехать с семьей ради безопасности. Вероятно, речь шла о переезде из Украины за границу.
- СМИ заподозрили, что Андрей Гонковский не вернулся в Украину после скандального пересечения границы 8 января благодаря благотворительному мероприятию. Это подтвердила в комментарии Госпогранслужба.
- Таня Пренткович не хотела отвечать на вопрос о том, где находится ее семья. Она жаловалась, что ей желают смерти.
- Звездный сплетник Богдан Беспалов заявил, что Пренткович и Гонковского увидели в Португалии. Именно туда они переехали "жить жизнь". По мнению блогера, этим поступком они продемонстрировали свое истинное лицо.